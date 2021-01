Folytatódik a lejtmenet, erősen lefordultak az európai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egészen csúnya napot zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, 2 százalék felett esett az S&P 500, a Nasdaq és a Dow Jones is. Az amerikai jegybank ugyan nem változtatott az irányadó kamaton, ugyanakkor Jerome Powell kissé pesszimistább hangnemet ütött meg a gazdasági kilábalással kapcsolatban. Emellett érkezett több, kedvezőtlen vállalati gyorsjelentés, a befektetők a Teslával és a Boeinggel sem voltak elégedettek, a tech részvények is estek, a Gamestop őrület azonban folytatódott. Az ázsiai tőzsdékre átragadt a rossz hangulat, a legtöbb helyen nagyok a mínuszok, és Európában is hasonló a helyzet.