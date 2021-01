A tengerentúlon is rossz a hangulat

Egyre inkább úgy tűnik, hogy Elon Musk egy-egy szavával már hegyeket tud megmozgatni a tőzsdéken, előbb a GameStop részvényeit küldte a csúcsokra, tegnap pedig egy másik közkedvelt céget, a Cyberpunk 2077 és a Witcher 3 videojátékokat is készítő CD Projekt papírjait is rendesen megtolta. Mindezt pedig egy néhány szavas Twitter üzenetben tette, ahol posztolt egy képet a Tesla új szedánjáról, a Model S-ről, majd megdicsérte a Cyberpunkot és azt is mondta, hogy az autón is simán lehet vele játszani majd.