Rossz hangulatban indul a nap a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Európában igazi hullámvasút volt látható tegnap a tőzsdéken, csúnya kezdés után szinte raliztak a részvényindexek, a kereskedés végére több ország indexe is több, mint 1 százalékos pluszban zárt, miközben a vezető amerikai tőzsdék szintúgy mind pluszban zárták a napot, többek között a kedvező negyedéves GDP adatnak köszönhetően. Európában eleinte nagyon komoly mínuszokat láthattunk, ez leginkább annak volt betudható, hogy az átoltottság mértékének lassú növekedésétől és a fertőzőbb koronavírus-mutációk terjedésétől tartottak a befektetők, leginkább a ciklikus papírok teljesítettek alul. Megfordította azonban a hangulatot a Pfizer és a BioNTech első kutatásainak eredménye, ami alapján az általuk kifejlesztett oltóanyag véd a fertőzőbb brit és dél-afrikai koronavírus-változatok ellen is, mindemellett a kedvezőbb amerikai gazdasági adatok is javították a kedélyeket. Az ázsiai tőzsdéken ma többnyire rossz hangulatban telt a kereskedés, és az európai tőzsdék is csúnya mínuszokkal indították a napot.