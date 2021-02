Emelkednek az európai tőzsdék, a bankokat tépik a befektetők

Az elmúlt napok számai alapján úgy tűnt, hogy sikerült elfojtani a GameStop és az AMC részvényei körül kitört kisbefektetői short squeeze őrületet, miután több online brókercég is korlátozta a vételt a papírokban és az amerikai tőzsdefelügyelet is lépéseket helyezett kilátásba. Tegnap a kereskedés után azonban az egyik legnépszerűbb kereskedési platform, a Robinhood feloldotta a szankciókat, a "vérszagra" meg is érkeztek a redditesek.