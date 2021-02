Új csúcson zártak az amerikai tőzsdék, Európában is folytatódhat az emelkedés

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Zsinórban negyedik napja emelkedtek tegnap az amerikai részvényindexek, és ezzel új csúcson zárt a Nasdaq és az S&P 500, de a Dow Jones is feljebb került. Az erős teljesítményt segítette, hogy a vártnál jobban alakult a heti új segélykérelmek száma, és a vállalati gyorsjelentések is kedvezőek voltak. Az ázsiai tőzsdéken is emelkedést lehet látni, míg Európában is folytatódhat a jó hangulat, a határidős DAX pluszban áll. Átfogó munkaerőpiaci adatok érkeznek majd az Egyesült Államokban, amit figyelemmel követnek a befektetők ma.