A magyar tőzsde a sztár, tépik a Molt a befektetők

Kimondottan jó hetet tudhatnak maguk mögött a tengerentúli vezető börzék, az S&P 500 és a Nasdaq is új történelmi csúcson zárt pénteken, a Dow a hét minden kereskedési napján emelkedni tudott, erre utoljára augusztusban volt példa. A remek teljesítményt ma is emelkedés követheti a határidős részvényindexek állása alapján, a jelenlegi helyzettel kapcsolatban két elemző is megszólalt.