Új csúcson az amerikai tőzsdék, vállalati sztoriktól hangos ma a Wall Street

Az elmúlt időszakban többször is írtunk arról, hogy a globális félvezető-hiány térdre kényszerítette a világ legnagyobb autógyártóit, az iparág több fontos szereplője is arról számolt be, hogy a chipek hiánya miatt időszakosan le kellett állítania a gyártást, a világ egyik legnagyobb autógyártója, a Volkswagen az idei első negyedévben közel 100 ezer autóval kevesebbet fog tudni legyártani a hiány miatt. Bár továbbra is úgy tűnik, hogy leginkább az autóipar sínyli meg a chiphiányt, de a probléma már a fogyasztói elektronikai cikkek, okostelefonok vagy a játékkonzolok gyártóit is elérte. A félvezetőgyártók igyekeznek átstrukturálni a termelésüket, újabb kapacitásokat kiépíteni, de gyors és egyszerű megoldás egyelőre nem látszik.