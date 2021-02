Egész nap kitarthat a remek hangulat a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A korábbi remek teljesítmény után mérsékelt mozgásokat láthattunk a múlt héten a vezető tőzsdéken, Európában inkább lejjebb kerültek az indexek, míg a tengerentúlon enyhe emelkedés volt a jellemző – Amerikában végül új csúcson fejezte be a hetet a Dow Jones és a Nasdaq is, az emelkedés részben az újabb körös mentőcsomaggal kapcsolatos várakozásoknak, részben pedig a csökkenő koronavírusos esetszámoknak volt köszönhető. Ma nem nyitnak ki a tengerentúli tőzsdék, ugyanis az eredetileg George Washington születésnapjára megemlékező Presidents’ Dayt ünneplik országszerte. A héten tovább pörög a gyorsjelentési szezon, az amerikai cégek mellet az európai, azon belül egyes magyar nagyvállalatok negyedik negyedéves teljesítményével is megismerkedhetünk. Az ázsiai tőzsdéken ma kiváló hangulatban telt a kereskedés, a Japán Nikkei 1990 óta nem látott szinteken fejezte be a kereskedést. Kimondottan jó hangulatú piacnyitást láthatunk ma Európában is, a legtöbb ország vezető börzéje feljebb került a nyitásban, a magyar börze a délutáni órákban is az élmezőnyben szerepel.