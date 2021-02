50 ezer dollár közelébe száguldott a bitcoin

Újabb nap, újabb történelmi csúcs a bitcoin számára, de az 50 000 dolláros álomhatárt csak nem akarja átlépni az árfolyam, viszont napról napra közelebb került hozzá, ma mindössze két dolláron múlott.

Ma ismét új csúcsra emelkedett a bitcoin árfolyama, és mindössze 2 dollárra volt az 50 000 dolláros álomhatártól a Binance adatai szerint. Az bitcoin árfolyama egyébként már 67,3 százalékot ralizott idén, az emelkedés nagy részére pedig azután került sor, hogy a Tesla bejelentette, hogy 1,5 milliárd dollárért vásárolt a kriptodevizából és el fogja fogadni a bitcoint fizetőeszközként az autóiért (ezt követően közel 20 százalékos emelkedés jött).

Bár egy időben még csak a pénzügyi világ peremén tartózkodott, a bitcoin elfogadása és legitimitása az elmúlt időszakban ugrásszerűen nőni kezdett, csakúgy, mint az árfolyam. A Tesla legutóbbi bejelentése mellett múlt hónapban a BlackRock, a világ legnagyobb alapkezelője tette elérhetővé a bitcoint két alapja számára, és a PayPal után múlt hét szerdán a Mastercard is közölte, hogy a tervezi bizonyos kriptodevizák felvételét a fizetési rendszerébe. Az Egyesült Államok legrégebbi bankja, a BNY Mellon jelentette be múlt csütörtökön, hogy az ügyfelei számára elérhetővé teszi a kriptodevizák tartását és utalását. Valamint hétvégén a Bloomberg arról írt, hogy a Morgan Stanleyhez tartozó Counterpoint Global is fontolgatja, hogy beszáll a bitcoinba.

