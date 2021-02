Esnek az amerikai tőzsdék, megütötték a technológiai szektort

Kemény év volt a tavalyi az autóipar számára, hiszen a koronavírus miatt óriásit zuhant az autóipari kereslet, miközben a gyártást is le kellett álltani a vírus megfékezése miatt, és eközben a beszállítói láncok is akadoztak. Mindezek a tényezők meglátszottak a Daimler eredményein, hiszen az értékesítéssel együtt az árbevétel is visszaesett, viszont profitabilis tudott maradni a cég, és az osztalékot is megemelik.