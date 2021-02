Felpattantak a tőzsdék, Amerikában is jól indul a nap

Több elemzőház és befektető is felhívta már a figyelmet arra az elmúlt időszakban, hogy kezdetét vehette egy újabb nagy árupiaci szuperciklus, amelynek legfőbb jellemzője a nyersanyagok és más termékek árának markáns, több éves emelkedése. Az elmúlt évtizedben több szektor is szenvedett, köztük a bányaipar is az alacsony árak miatt, de az olajpiac sem járt sokkal jobban, most azonban ismét egy izgalmas, áremelkedéssel jellemezhető periódus következhet, amelyet nem csak a gazdasági kilábalás, hanem az energiaátmenet igényei is hajthatnak, ami fölfelé tolhatja a réz, a platina vagy éppen az olaj árát.