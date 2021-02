Felpattantak a tengerentúli tőzsdék

Tovább raliznak ma a légitársaságok és turisztikai vállalatok, ami részben annak tudható be, hogy Boris Johnson hétfőn bejelentette, hogy június 21-től az emberek közötti kapcsolattartás összes jogi korlátozását fel lehet oldani Angliában, ha a koronavírus-járvány megfékezését célzó célkitűzések és kritériumok maradéktalanul teljesülnek addig. A hírt követően az EasyJet közölte, hogy a foglalások 337 százalékos ugrására számít Nagy-Britanniában, míg a nyaralószezonban 630 százalékos lehet a növekedés. Emellett a Tui is arról számolt be, hogy a 500 százalékkal ugrottak meg a foglalások még aznap este.