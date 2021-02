Koronavírus Magyarországon: hamarosan megszólal az operatív törzs

A héten folytatódik az oltási kampány, 275 ezer kínai, 52 ezer főnek elegendő Pfizer, 41,75 ezer AstraZeneca oltóanyag beadása mellett 25 ezer embernek a második oltása lesz esedékes - derült ki az operatív törzs mai tájékoztatóján. 100 ezer Szputnyik vakcina is érkezett, ezeket még be kell vizsgálni. Az országos tisztifőorvos szerint a mutáns törzsek gyorsabban képesek terjedni, és úgy látszik, hogy súlyosabb betegséget is képesek okozni, mint az eredeti vírus.