Iránykeresés a tőzsdéken, jól teljesít a magyar börze

Szépen kezdte a napot a BUX Index, amely 0,3 százalékkal emelkedett a piacnyitást követően. A hazai blue chipek közül az OTP 0,1 százalékkal, a Mol fél százalékkal, a Richter pedig 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom jegyzése 0,2 százalékot esett.

A nap sztárja egyelőre az Opus, jelenleg 5,6 százalékos a plusz a papírnál - mindezt annak köszönhetik, hogy a bejelentésük alapján újabb akvizícióval terjeszkednek, felvásárolják a Tigáz közel 50 százalékos részesedését, amivel tovább folytatódhat a jelenleg üresen álló energetikai üzletág kiépítése. Az OTP-re is érdemes lesz ma figyelni, új vezetőt jelentettek ugyanis be az IT divízió élére a cégnél, komoly átalakítás jön a banknál.