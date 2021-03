Erősen teljesít a magyar tőzsde, az autógyártók papírjait kapkodják a befektetők

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdék jól kezdték a hetet, mind a három vezető részvényindex emelkedett tegnap, az S&P 500 és a Dow Jones így újabb történelmi csúcson zárt, a Nasdaq pedig több mint 1 százalékos pluszban fejezte be a napot. Jól teljesítettek a technológiai cégek és a légitársaságok is. Az ázsiai tőzsdéken többnyire emelkedés volt látható, és erősen kezdik a napot az európai tőzsdék is. A bitcoin a 60 ezer dolláros történelmi csúcs után lefordult és újra 55 ezer dollár környékén áll. Kifejezetten jól teljesít ma a BUX, elsősorban a Richter részvényei remekelnek.