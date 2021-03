Koronavírus: súlyos a helyzet a kórházakban, kormánybejelentésekre várunk

Június közepéig a teljes felnőtt lakosság beoltására elegendő koronavírus-vakcina érkezhet Magyarországra, így az oltási stratégia minapi felpörgetésével már május második felére be lehetne oltani a 7,8 millió felnőttet, a védettek körének becslése alapján pedig - optimista forgatókönyv mellett - már akár április második felétől is meg lehetne kezdeni a gazdaság fokozatos nyitását – derül ki a Portfolio számításaiból. Rengeteg múlik persze például a harmadik hullám letörésének sikerességén, a magyarok oltási hajlandóságán, illetve azon is, hogy a különféle mutációk mellett a lakosság mekkora körének kell védettnek lennie a biztonságos nyitáshoz. Mindenesetre egyre kevésbé lesz igaz az a kijelentés, hogy az itthon elérhető vakcinák mennyisége szab korlátot az átoltottság növekedésének. A csütörtöki Kormányinfón várhatóan majd megtudunk részleteket a harmadik hullám elleni korlátozások és a nyitási lépések jövőjéről is.