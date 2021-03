Marad a laza monetáris politika, emelkedés a tőzsdéken

Ma is nagyot mennek a Volkswagen részvényei, már több mint 5 százalékot emelkedtek, ezzel év eleje óta 60 százalékos pluszban áll a német autógyártó. Ennek legfőbb oka, hogy kedvezően alakulnak az elektromos autó értékesítései, és a jövőbeli tervek is ambíciózusak, alaposan megszorongathatják a Teslát. A mai teljesítményt az is segíti, hogy a JPMorgan megemelte a részvényekre vonatkozó célárat a korábbi 215 euróról 255 euróra.