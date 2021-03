Esnek az amerikai tőzsdék a jegybankelnök útmutatását követően

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Esnek az amerikai részvényindexek részben annak hatására, hogy bizonytalanok a piaci szereplők a kötvényhozamokkal és az inflációval kapcsolatban. Az irányadó tengerentúli tőzsdék gyenge teljesítményében az is szerepet játszhat, hogy az amerikai pénzügyminiszter és a Fed elnöke mai meghallgatásán úgy nyilatkozott, hogy az amerikai gazdaságnak további segítségre van szüksége a talpra álláshoz. A Biden-adminisztráció pedig eközben egy újabb 3 ezer milliárd dolláros pénzügyi tervet készíthet elő a New York Times értesülései szerint, amelyet ezúttal az infrastruktúra fejlesztésére és a klímaváltozás elleni harcra fordítanának többek között. Az ázsiai piacokon többnyire lefelé korrigáltak a részvényindexek és az európai tőzsdéken is többnyire esések láthatóak. A BUX-index mínuszban fejezte be a napot, ami részben annak köszönhető, hogy a jegybank az inflációs kockázatok erősödésére számít.