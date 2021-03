Emelkednek a tengerentúli tőzsdék, a magyar börze is jól teljesít

El voltunk foglalva a saját problémáinkkal (lásd dízelbotrány, magas költségek, erős szakszervezetek stb.), kicsit hagytuk előre menni a Teslát, de ennek most vége, megcsináljuk a Teslát, csak nagyban. Nagyjából ez az üzenete a Volkswagen múlt heti nagy bejelentésének. Persze a dolog nem ilyen egyszerű, ugyanis úgy kellene átalakulni elektromosautó-gyártóvá, hogy közben a belsőégésű portfólióval is kellene valamit kezdeni, mert most még abból jön a pénz, át kell alakítani a belső struktúrákat, le kell építeni a dolgozói létszámot és végső soron az értékesítői hálózat egy részét is, nem lesz könnyű a nagy transzformáció. Elektromos (és később önvezető) autókat gyártó szoftvercég akar lenni a Volkswagen, ehhez már csak a két legfontosabb dolog, a szoftver és a saját akkumulátor hiányzik. Látva a Volkswagen Csoportos autók infotainment rendszereit, beleértve mondjuk a vadonatúj ID.3-as Volkswagenét is, hosszú még az út addig, amíg tech cég lesz a konszernből, de látszik, hogy komolyan gondolják az átalakulást, a UBS és a Deutsche Bank szerint a Teslát lehagyva már jövőre első lehet az elektromosautó-piacon a Volkswagen, a befektetők pedig el is kezdték ezt árazni.