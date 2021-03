Bukdácsolnak a légitársaságok, bizonytalanság a tőzsdéken

A vezető európai részvényindexek közül a DAX és a CAC továbbra is mínuszban áll, előbbi 0,2 százalékkal, míg utóbbi 0,3 százalékkal került lejjebb. A FTSE némileg jobban teljesít és 0,2 százalékos pluszban áll. A többi börze alapján is vegyes kép látható, a görög tőzsde jól szerepel, míg az osztrák kifejetetten gyengén. A befektetők továbbra is a koronavírus-járvány harmadik hulláma és a vakcinálás üteme miatt aggódnak elsősorban. Ma kezdődik az EU-csúcs is, ahol szóba kerül majd többek között a vakcinaútlevél és Oroszország is, ez pedig további bizonytalanságot okoz a piacokon.