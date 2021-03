Mérsékelt elmozdulás az USA-ban

Ma is gyenge napjuk lehet a vezető amerikai részvényindexeknek: az S&P 500 és a Dow Jones is 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal. Itt is amiatt aggódnak a befektetők, hogy a globális gazdaság kilábalása a vártnál lassabb lehet a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt. Emellett a kínálati oldalon is vannak fennakadások, amit jól mutat a világszerte tapasztalható chiphiány, és az árak is megemelkedtek.