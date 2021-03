Lefordultak a tengerentúli tőzsdék

Mérsékelten emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,4 százalékos emelkedése mellett, a CAC 0,3 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,1 százalékot emelkedett. A milánói tőzsde is feljebb került 0,2 százalékkal, a spanyol index pénteki záróértéke közelében jár. Az óvatos piaci hangulat részben annak tudható be, hogy a befektetőket aggasztja, hogy a koronavírus harmadik hulláma miatt újabb lezárások és szigorítások jöhetnek az európai országokban, ami lassíthatja a régió gazdasági kilábalásának ütemét. Franciaországban például vasárnap új idei csúcson volt az intenzív osztályon ápoltak száma, amellyel kapcsolatban Macron azt mondta, hogy valószínűleg szükség lesz további szigorításokra. Emellett romló számokról számoltak be Németországban, Lengyelországban, Belgiumban, Hollandiában és Ausztriában is. Ezzel szemben egyébként Olaszországban laposodott a járványgörbe, az cseheknél pedig jelentősen csökken a fertőzöttek száma a januári és februári csúcsok után.