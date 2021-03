Emelkednek az európai tőzsdék, a magyar börze alulteljesítő

Nemrég foglalkoztunk már egy hosszabb írás keretein belül az űrszektorral, egészen pontosan akkor a Perseverance Marson történő landolásának apropóján vettük elő a témát. Megnéztük a szektor jövőjével kapcsolatos kilátásokat és az aktuális, betervezett projekteket, illetve a teljesség igénye nélkül megnéztünk négy magánkézben lévő vállalatot, melyek potenciálisan jó befutók lehetnek akkor, amikor igazán beindul az űripar. Mostani cikkünk egy új szögből, más perspektívából tárgyalja az űrszektor helyzetét: az USA és Kína között a világhatalmi vezető szerepért folyó gigászi küzdelem egy lehetséges új csatatereként mutatjuk be az űripart, ahol akár a magáncégekkel való együttműködés szorosságán is múlhat, hogy melyik ország szerzi meg a vezető űrhatalmi státuszt a jövőben. Ezen magáncégek közül persze több tőzsdén jegyzett vállalat is van, így egy-egy részvény megvásárlásával minden további nélkül részesei lehetünk a történelmi versenyfutásnak.