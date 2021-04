Joe Biden bejelentésének örülnek a tőzsdék

Az elektromosítás jegyében Voltswagenre változtatnák a Volkswagent, az új név még a német konszern elektromos autóin is megjelenne, tette közzé a vállalat a hét elején, a hitetlenkedők kedvéért még rá is erősítettek a kommunikációra, hivatalosan is megerősítették a névváltást. Aztán persze újra bebizonyosodott, hogy ha egy madár úgy jár, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, és úgy hápog, mint egy kacsa, akkor az kacsa. Hogy miért csinál ilyet egy egyébként komoly, tradicionális autógyártó? Mert azt látják, hogy másnál működik. A Tesla már sportot űz abból, hogy nullát költ marketingre, mégis mindenki róluk beszél, most a Volkswagen is kipróbálta, milyen ez a műfaj, de ez most eléggé mellé ment. Sok mindenben másolják a németek a Teslát (eufemizmussal best practice), a vicceskedés egyelőre még nem megy jól nekik. Német humor. A végén még meg is büntethetik őket ezért a poénért.