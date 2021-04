Felemás kezdés a tengerentúlon, a magyar tőzsde továbbra sem találja az irányt

Nemcsak Magyarországon, hanem az egész régióban válna domináns logisztikai szolgáltatóvá a Waberer’s, ebben segíthetnek az új nagytulajdonosok, mint az Indotek Csoport és Wáberer György befektetési cége, a közös gondolkodás és a tervek összehangolása már most is intenzív és széles körű, mondta el a Portfolio-nak Erdélyi Barna, a Waberer’s vezérigazgatója, akitől természetesen azt is megkérdeztük, mi igaz azokból a piacon terjedő pletykákból, hogy a vállalat megválna a fuvarozási és a biztosítási üzletágától, de a Brexit és a magas üzemanyagárak hatásairól, az állami megrendelésekről, a magas bérnyomásról és az osztalékfizetésről is beszélgettünk. A vezérigazgató azt is elmondta, hogy heteken belül elindítják az első intermodális szállításokat, ahol az útvonal csaknem egészén vasúton történik az áruk szállítása.