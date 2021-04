Koronavírus: már közel 3 millió áldozatot szedett a világon a járvány

Számításaink szerint május első harmadában új kihívással kell szembenéznie a kormánynak: amikor elfogy a koronavírus elleni vakcinára regisztráltak száma. Ezt megelőzendő azonban több megoldás is lehet a tarsolyában, ilyen például az oltással rendelkezők pozitív diszkriminációja, vagyis bizonyos helyzetekben, szolgáltatások igénybevételekor előnyt élveznének a beoltottak. Ez ugyanis ösztönözné a regisztráltak számának emelkedését. A beoltottak konkrét előnyeire vonatkozó első ötletek már meg is jelentek idehaza. Bemutatjuk, hogy miért is van lépéskényszerben a kormány, és várhatóan mikor lép majd ebben az ügyben.