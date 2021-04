A koronavírus-járvány és a kedvezőbb gazdasági adatok között őrlődnek a tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nem történt markáns elmozdulás a vezető amerikai részvényindexekben tegnap, a Dow Jones és a Nasdaq gyakorlatilag stagnált, míg az S&P 500 kisebb pluszban tudott zárni. Jól teljesítettek a nagyobb technológiai cégek, ami részben a kötvényhozamok mérséklődésének volt köszönhető. Az európai tőzsdéken a kedvezőbb kezdést követően felemás teljesítmények láthatóak, míg az ázsiai börzéken is hasonló tendencia volt megfigyelhető. Egyrészt több kedvező gazdasági adat is érkezett, megugrott a magyar ipar és a német gyáripari megrendelések is nőttek, ugyanakkor számos országban továbbra is érvényben vannak még a szigorú korlátozások vagy még nem sikerült megfékezni a koronavírus-járványt.