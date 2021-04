Lefordult a magyar tőzsde, esik az OTP

Az első negyedév második fele a gyakran emlegetett rotációról szólt, amelynek során a növekedési részvényekből az értékalapon kezelt papírokba került át a magának utat kereső tőke. Ennek megfelelően a legismertebb technológiai cégek árfolyama is jelentős korrekcióba került. Bár a többségüktől további alulteljesítést vártunk, többen is új csúcsra tudtak futni az elmúlt napokban. Volt köztük olyan, amivel kapcsolatban korábban is optimisták voltunk, de olyan is, amelyik meglepetést tudott okozni. Technikai elemzés.