Amerikában is eséssel indítják a hetet a tőzsdék

Március végén jelentette be a 4iG, hogy megvásárolná a hazai távközlési piac egyik meghatározó vállalatát, a DIGI-t. A tranzakció inkább egy kezdő lépés, és nem a folyamat vége, a 4iG további akvizíciókat hajtana végre, pozícióit nemcsak a távközlésben, de az IT-ban, az űriparban és a kapcsolódó védelmi területeken is erősítené a vállalat, mondta el a Portfolio-nak Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója és nagytulajdonosa, aki beszélt a T-Systems-szel folytatott rivalizálásról, az állami megrendelésekről, a cégcsoport holdingosodásáról, az osztalékfizetésről és a nemzetközi terjeszkedésről is, ezzel kapcsolatban a cégvezető elmondta, hogy a vállalat olyan fintech fejlesztésen is dolgozik, ami nemcsak régiós viszonylatban, hanem európai vagy akár globális szinten is versenyképes termék lehet.