Történelmi csúcsa közelében a bitcoin, felemás teljesítmény a tőzsdéken

Nem indult jól a hét az amerikai tőzsdéken, a Dow Jones és a Nasdaq is mínuszban fejezte be a tegnapi napot, míg az S&P 500 stagnált. Ettől függetlenül a vezető részvényindexek mindenkori csúcsaik közelében járnak az újabb gyorsjelentési szezon kezdete előtt. Jerome Powell Fed-elnök is pozitívan nyilatkozott a gazdasági kilátásokról egy vasárnapi interjúban, szerinte az év második felében várható erős teljesítmény, a laza monetáris politika azonban egyelőre marad. Az ázsiai piacokon vegyes teljesítmények láthatóak, míg Európában hasonló tendencia figyelhető meg. A bitcoin árfolyama közel 61 ezer dollár, ami nincs messze a korábbi történelmi csúcstól.