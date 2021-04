Lefordultak az európai tőzsdék, folytatódik az esés az Egyesült Államokban is

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma is folytatódik a vezető amerikai részvényindexek gyenge teljesítménye, lejjebb került az S&P 500, a Nasdaq és a Dow Jones is. Ettől függetlenül továbbra is történelmi csúcsaik közelében járnak a tengerentúli börzék az elmúlt napok kedvező gazdasági adatait követően, de a koronavírus-járvány terjedése láthatóan aggasztja a befektetőket. A héten javában folyik a gyorsjelentési szezon, ma jelent többek között a Netflix, a Philip Morris és a Johnson & Johnson is. Az ázsiai piacokon vegyes teljesítmények voltak láthatóak, míg Európában a reggeli iránykeresést követően lefordultak a részvényindexek. A bitcoin továbbra is gyengélkedik, jelenleg 55 ezer dollár körül áll.