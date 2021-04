Fontos gyorsjelentések jönnek, jó hangulatban nyithat Európa

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Európa piacain a reggeli iránykeresést követően valamelyest lefordultak a részvényindexek tegnap, a magyar tőzsde azonban végül 0,2 százalékos pluszban zárt a gyengébb napközbeni teljesítmény után. A hazai blue chipek közül a Richter teljesített a legjobban, míg a nap sztárja a Materplast volt. Szektorszinten nem teljesítettek jól sem a légitársaságok, sem az autógyártók, és más ciklikus részvények sem. A tengerentúli tőzsdéken leginkább iránykeresést láthattunk a vezető részvényindexeknél, a tegnapi történelmi csúcsot követően az S&P 500 és a Dow is a hétfői záróértékén fejezte be a kereskedést, míg a Nasdaq 0,5 százalékot veszített az értékéből. A kereskedési hangulatot elsősorban a javában zajló gyorsjelentési szezon adatai befolyásolják. Egyelőre a legtöbb vállalat jól teljesít, de ez részben annak köszönhető, hogy a koronavírus-járvány miatt a tavalyi eredmények gyengébbek voltak, így nagyobbnak hat a mostani növekedés éves alapon. Hétfő este tette közzé gyorsjelentését a Tesla is, a számok némileg csalódást okoztak a befektetőknek. Mindeközben a bitcoin az elmúlt időszak gyengébb szereplése után visszapattant és már 55 ezer dollár környékén áll. Az ázsiai tőzsdék ma jól teljesítettek, a határidős indexek állása alapján jó hangulatú piacnyitás jöhet ma Európában.