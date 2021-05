Szárnyalnak az európai tőzsdék, kedvező nyitás a tengerentúlon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ázsiai tőzsdék ma rosszul teljesítettek, Európában azonban kimondottan kedvező piacnyitást láthattunk a tegnapi kisebb megtorpanás után, a kereskedés első óráiban a legtöbb vezető börze feljebb tudott kerülni, a késődélutáni órákban is remek teljesítményekről tudunk beszámolni. A tengerentúli vezető tőzsdék is jól kezdték a napot, miután kedvező makroadat érkezett: az ADP munkaügyi adatfeldolgozó intézet adatai szerint erőteljesen nőtt a foglalkoztatottság az Egyesült Államokban áprilisban, jelezve, hogy a gazdasági fellendülés tovább erősödött a második negyedév elején. A kriptodeviza-piacon ma is a dogecoinra érdemes odafigyelni, az eredetileg viccnek szánt kriptopénz több, mint 25 százalékot ralizik jelenleg, pedig Elon Musk (még) nem is tweetelt a coinról ma.