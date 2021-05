Fordulat az amerikai tőzsdéken a gyenge gazdasági adat után

Áprilisi mélypontja óta közel 8%-ot erősödött az arany, és most egy olyan - technikai elemzés során használt - alakzatot fejezett be a grafikonon, ami akár egy komoly emelkedés alapja is lehet. A jelenséget az inflációs félelmek és befolyásos befektetők nyilatkozatai is táplálják. Az aranynak azonban még jó pár ellenálláson át kell verekednie magát, hogy újabb hosszútávú trend is megnyíljon előtte. Ha hiszünk az újonnan erőre kapott nemesfém további emelkedésében, az sem mindegy hogy melyik eszköz által szeretnénk a mozgást kihasználni.