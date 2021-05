Komoly lefordulás volt tegnap, egyelőre felfelé kapaszkodnak a tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Európa és az USA vezető tőzsdéin is kimondottan rossz teljesítményt láthattunk tegnap, elsősorban a technológiai és a növekedési részvények teljesítettek gyengén. A gazdasági kilábalás ugyan folytatódik, de a befektetők az esetleges túlárazások és az infláció miatt aggódnak. A kedvezőtlen nemzetközi hangulatban relative jól teljesített a magyar börze, a BUX végül 0,53 százalékos mínuszban fejezte be a napot. A tengerentúli tőzsdéken a vezető részvényindexek közül az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is lejjebb került. Az ázsiai tőzsdék ma rosszul teljesítettek, Európában azonban többnyire kedvező hangulatban kezdődik a kereskedés.