Berobbant az infláció Amerikában, ütik az európai tőzsdéket is a befektetők

Alaposan lefordultak tegnap a vezető amerikai részvényindexek a vártnál jóval magasabb inflációs adatokat követően. Ekkora áremelkedésre az elmúlt 10 évben egyszer sem volt példa. A kedvezőtlen hírek hatására a befektetők igyekeztek szabadulni a részvényektől, így lejjebb került az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is, elsősorban a technológiai és a növekedési részvények szerepeltek gyengén. Az amerikai jegybank egyelőre nem mutatta az aggodalom jeleit, úgy gondolják, hogy átmeneti hatásról lehet szó. Az ázsiai piacokra is átragadt a rossz hangulat, a legtöbb részvényindex mínuszban volt, és Európában is esések láthatóak a nyitást követően.