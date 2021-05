Koronavírus: Litvánia AstraZeneca-vakcinákat adományoz

A csütörtöki Kormányinfón elhangzott, hogy rövidesen élesítik majd azt a kész mobilapplikációt, amelyen keresztül gyorsan és kényelmesen lehet igazolni az oltottságot. Közben elvileg csütörtök este meg is jelent az applikáció a mobilos alkalmazás-boltokban, amit többen le is tudtak tölteni, de beszámolók szerint ma nem igazán működőképes – írja a Telex és a 444 is.