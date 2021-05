Fontos szinthez érkezett az olajár, emelkedés a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Gyengén kezdték a hetet a vezető amerikai részvényindexek, lejjebb került az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is. A technológiai és növekedési cégek papírjai ezúttal is gyengélkedtek, míg az olajtársaságok részvényei raliztak egyet. Az általános kereskedési hangulatra azonban a magasabb infláció miatti aggodalom továbbra is rányomja a bélyegét. Az ázsiai börzéken többnyire emelkedés volt látható azonban, illetve Európában is pluszban nyitottak a tőzsdék. Jól teljesít az arany és az ezüst, illetve fölfelé kapaszkodnak a kriptovaluták is a tegnapi vérengzést követően.