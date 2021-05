Júniusban konferencia dömpinggel készül a Portfolio

A június végre a klasszikus szakmai rendezvényeket is elhozza. A Portfolio Csoport nyári konferenciáit Budapest prémium helyszínein rendezi, a biztonsági protokollok maximális betartása mellett, online és offline formában. A hónapban számos szakmai rendezvényünkön várjuk a résztvevőket hagyományosan magas színvonalú programmal: pénzügyi, ingatlan, járműipari és IT tematikájú, hibrid formában megrendezve.

"2021-ben minden eddiginél rugalmasabb jegyvásárlási rendszerrel várjuk régi és új résztvevőinket szakmai konferenciáinkon. A vírushelyzettől és a hozzá kapcsolódó aktuális törvényi szabályozástól függően - online, offline és hibrid eseményeket biztosítunk vendégeinknek" – mondta el Kovács-Kopp Krisztina, a Portfolio Csoport rendezvényigazgatója. A rendezvényigazgató hozzátette: a legutóbb megjelent, védelmi intézkedések fokozatos feloldásáról szóló kormányrendelet alapján a Portfolio Csoport rendezvényeinek látogatására

kizárólag koronavírus ellen védett személyek jogosultak.

Ezért a szervezők kötelesek valamennyi résztvevő védettségét ellenőrizni: ezt a résztvevők védettségi igazolvány és személyazonosító okmány együttes bemutatásával igazolhatják. A rendezvényeken személyesen részt vevők nem kötelesek maszkot viselni, ugyanakkor a szervezők javasolják a maszkviselést minden olyan helyzetben, ahol a másoktól való, legalább 1,5 méteres távolság nem biztosított. „Személyzetünk, valamint a helyszínt biztosító szálloda munkatársai is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a rendezvény környezete, helyszíne és a résztvevők rendelkezésére álló eszközök teljes mértékben biztonságosak legyenek” – tette hozzá Kopp Krisztina.

A nyári szezonban is első a biztonság:

A belépésnél:

helyszíni létszámkorlátozást vezetünk be;

a belépés csak védettségi igazolvány és személyazonosító okmány felmutatásával lehetséges

hőkamerás testhőmérséklet ellenőrzést végzünk;

QR-kódos, érintésmentes beléptetést biztosítunk;

regisztrációkor a vendégeket biztonságos távolságtartással engedjük be;

a személyzet és a hoszteszek maszkban és kesztyűben látják el feladataikat;

résztvevőinknek maszkot, kézfertőtlenítőt biztosítunk.

A termekben

helyszíni létszámkorlátozást vezetünk be;

légfertőtlenítő és -tisztító gépet üzemeltetünk egész nap;

megfelelő távolságtartással alakítjuk ki az ültetési rendet;

külföldi előadóink online jelentkeznek be;

a megszokott svédasztalos catering helyett személyzet általi tálalást alkalmazunk.

A teraszon

követheti kültéri kijelzőkön (kép,hang) a programot

networköljön ismét zavartalanul személyesen

vegye igénybe a kinti catering szolgáltatást

vegyen részt szabadon, mégis biztonságos módon

élvezze a nyári hangulatot és szakmai programot egyben

Az egészségmegóvásért

Tartsa az 1,5 m távolságot másoktól!

Mosson rendszeresen és alaposan kezet!

Használja a kihelyezett kézfertőtlenítőt!

Kerülje az arc érintését!

Papírzsebkendőbe köhögjön, tüsszögjön, használat után pedig azonnal dobja a szemetesbe, majd mosson kezet!

Kézfogást mellőzze, könyökérintés javasolt üdvözlésre!

A legfontosabb, legaktuálisabb kérdésekről lesz szó a Portfolio júniusi konferenciáin:

HR Revolution 2021

Hibrid konferencia - Időpont: 2021. június 1. Helyszín: Budapest Danubius Hotel Hélia

Vörös riadó! Újabb fronton nyílhat harc a hazai munkahelyeken. Tetszik vagy sem, a koronavírus-járvány az idei évben még velünk lesz, az alagút végén pislákoló fény pedig – az áhított fellélegzés mellett – újabb kihívásokat tartogat. Miközben a kényszer szülte akadályokat tavaly, kisebb-nagyobb sikerrel, szinte mindenki kötelezően megugrotta – komoly előrelépést téve, többek között az atipikus foglalkoztatási formák vagy épp a digitalizáció tekintetében –, a visszatérés sem lesz feltétlenül zökkenőmentes. Főként, hogy a szükségszerűen, egy huszárvágással bevezetett gyakorlatok kiértékelése még várat magára, és a várható nyitás ma még komoly kihívások elé állítja az üzleti döntéshozókat, ehhez pedig egyértelmű támaszt kell, hogy nyújtsanak a HR-szakemberek. Részletek, regisztráció >> itt

KIEMELT TÉMÁK

A munkaerőpiac aktuális kérdései, kihívásai, lehetséges válaszok.

Szervezetfejlesztés és HR költség-tervezés – stratégiai egyensúlyteremtés a munkaerő-állomány, a bérek-juttatások, és a munkaidő-beosztás szentháromságában.

Atipikus foglalkoztatási formák a járványhelyzet után: home office, rugalmas munkaidő (munkaidőkeret), stb.

Csoportmunka, mobil munkavégzés, home office - Milyen gyakorlatok, technológiák segíthetik a munkaszervezést?

Toborzási trendek és stratégiák a Covid-válság után.

Onboarding az új korban - helyzetek és gyakorlatok.

A jövő munkahelye: mi fán terem a produktív munkavállaló?

Élményteremtés a toborzástól a kilépésig – Lehetőségek és megoldások egy élményszerű employee journey kialakítására. Fókuszban az új népbetegség, azaz a kiégés.

Hogyan lehet a wellbeing vállalati stratégia?

Financial and Corporate IT 2021

Hibrid konferencia - Időpont: 2021. június 3. Helyszín: Kempinski Hotel Corvinus Budapest

A bankszektor és a nagyvállalatok felsővezetői, fintech-guruk, tanácsadók, a top-szabályozók és az IT-cégek szakértőinek krémje immáron kilencedik éve gyűlik össze konferenciánkon, hogy megosszák egymással gondolataikat a bankszektort és a nagyvállalati szektort érintő legfontosabb üzleti és informatikai kérdésekben. Hogy nézhet ki a bankolás az új világban? Milyen technológiákkal, termékekkel jelennek meg a bankok és a nagyvállalatok digitális térben? Milyen új irányok alakultak ki az üzleti indíttatású IT-fejlesztések terén? A jelek szerint egyre több banki digitalizációs javaslat ölt testet jogszabályi változásokban, milyen újdonságok előtt nyitják meg a kaput a szabályozók? Részletek, regisztráció >> itt

FÓKUSZBAN

Digitális robbanás után új normális a bankokban – Mennyire változik meg a bankolás a járvány utáni világban?

Idén célt érnek a bankszektor digitalizációs javaslatai? – Szabályozási változások és tervek

RPA, digitális dokumentumkezelés, vállalatirányítási szoftverek, worklfow-management - Milyen technológiákat használnak a bankok és a nagyvállalatok a hatékonyság növelésére?

Agilis vállalat, cloud native trend és digitalizáció

Payment, open banking és PSD2 Magyarországon

E-commerce – digitális újítások, check-out és UX

Rugalmas jegyvásárlási rendszer

Biztosítsa helyét most, módosítson később, tervezzen szabadon!

Minden eddiginél rugalmasabb jegyvásárlási rendszerrel várja régi és új résztvevőit szakmai konferenciáin a Portfolio Konferenciák. A vírushelyzettől és a hozzá kapcsolódó aktuális törvényi szabályozástól függően - online, offline és hibrid eseményeket biztosítanak vendégeinknek. Még nem tudja hogyan alakul a jelenlegi helyzet, vagy akár a napja, amelyre a kiszemelt Portfolio rendezvény esik? Alkalmazkodunk.

Foglalja le offline jegyét most, döntsön később!

Megvásárolt jegyét, így részvétele módját is, legkésőbb 10 nappal a rendezvény előtt, 1 alkalommal módosíthatja, egyik jegytípusról a másikra, részvételi szándékától függően, amennyiben ezt a rendezveny@portfolio.hu email címre írva jelezheti.

FM & Hybrid Office 2021

Hibrid konferencia - Időpont: 2021. június 8. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest

2021, az új időszámítás első éve. Amiről szó lesz: irodapiac, facility és property management, fenntarthatóság, régi és új épületek küzdelme, extrém módon megváltozott bérlői igények, sublease, tervezés, proptech, digitalizáció, élhető város. Egyszóval, a jövőnk. Ezt a jövőt pedig a hazai ingatlanszakma írja, mindazok, akik együtt találjuk meg a megoldást az égető kérdésekre. Akár személyesen, ami érthetően rettentően hiányzik ennek a vibrálással és kapcsolatokkal teli szakmának, akár online, de a találkozásra szükségünk van, hogy a közös piacunkat a résztvevők szakmai gondolati építhessék tovább és mindenki tanulhasson esetleg egy új megoldást, megközelítést a másiktól. Részletek, regisztráció >> itt

KIEMELT TÉMÁK

A jövő irodapiaca

Megváltozott bérlői igények

Innovatív üzemeltetés

Co-working, szolgáltatott iroda és rugalmas társaik

Átalakuló terek és használat

Fenntarthatóság és zöldítés minden szinten

Ami a bérbeadás mögött van: megváltozott jogi, pénzügyi, szolgáltatási keretek

Digitalizáció és proptech

Élhető város megoldások

Hitelezés 2021

Hibrid konferencia - Időpont: 2021. június 9. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest

15. alkalommal rendezi meg a Portfolio nagy hagyományokkal rendelkező Hitelezés konferenciáját, amely minden évben a hazai bankszektor vezetőinek és a hitelpiac szereplőinek egyik legnagyobb éves találkozója. Az állami-jegybanki hitelprogramok és családtámogatások, a törlesztési moratórium, a THM-plafon és a koronavírus-válság éve volt 2020, de vajon mit hoz 2021? Mivel járhat a törlesztési moratórium kivezetése, az otthonteremtési támogatások megjelenése és mit hoz a kkv-k számára a számos új hitelprogram? Mit látnak a frontvonalban dolgozó banki vezetők a lakáshitelezés, a fogyasztási hitelek, a nagyvállalati és kkv-termékek piacán? Milyen ügyfélelvárások és állami vagy piaci kudarcok gördítenek akadályokat a hitelpiaci növekedés elé? Hogy hat minderre a felgyorsult digitalizáció? Részletek, regisztráció >> itt

FÓKUSZBAN

A gazdaság-újraindítás lehetőségei és rizikói

Bankvezérek kerekasztala: 2021 az igazság éve a hitelpiacon?

Otthonfelújítási támogatás és hitel: várakozások és első tapasztalatok

Ingatlan(hitel)piaci trendek: kifulladás vagy előremenekülés?

Alacsony kamatozású hitelek a kkv-knak: bevált és kudarcos termékek

Nagyvállalatok hiteltapasztalatai a pandémia idején

Vita a fogyasztóbarát és nem fogyasztóbarát személyi kölcsönökről

Digitalizáció: mit adott nekünk a koronavírus?

Építőipar 2021

Hibrid konferencia - Időpont: 2021. június 10. Helyszín: Marriott Hotel, Budapest

KIEMELT TÉMÁK

A szektor véleményformálói

Források és finanszírozás

Fókuszban a körforgásos gazdaság

Klímapolitikai feladatok

Mérnöki kihívások

„Termelőtől az asztalig” – vagyis az építőipar értéklánca

Digitalizáció és robotika az építőiparban

Infrastruktúra fejlesztések

Tervezéstől a megvalósításig

Különleges épületek, építmények és megoldások a hazai piacról (villámelőadások)

Online tematikus networking

Portfolio-MAGE Járműipar 2021

Hibrid konferencia - Időpont: 2021. június 15. Helyszín: Aquaworld Resort Budapest

A 10. közös szervezésű Portfolio-MAGE Járműipar 2021 Konferencián újra személyesen mutatják az irányt a hazai autóipar meghatározó szereplői! 2021-ben sokan remélik, hogy a világ végre fellélegezhet az utóbbi évtizedek legnagyobb globális válsága után. A koronavírus okozta sokkot követően a vártnál jobban alakult az autóipar eredménye; a cégek nem mondtak le a beruházásaikról, keresik a munkaerőt, próbálják növelni versenyképességüket és kutatás-fejlesztési kapacitásaikat is. A legjobb helyzetben az alternatív hajtással foglalkozó gyártócégek vannak, bőséges megrendelésállományuk a következő években akár a többszörösére is nőhet. Az új technológiák, a zöld energia hasznosítása, az elektromos- és önvezető autózás, az Ipar 4.0 vívmányainak adoptálása és gyártásban történő alkalmazása soha nem látott lendületet vehet. Nagy lehetőségeket kínál a beszállítói láncok, logisztikai folyamatok újragondolása is Kelet-Közép-Európának a következő időszakban. Az eszközök tehát adottak, a fejlődés nem állhat meg. Találkozzunk! Részletek, regisztráció >> itt

FÓKUSZBAN

Ipari digitalizáció és termeléshatékonyság – a show-nak folytatódnia kell! Járműipari innovációk, fejlesztési projektek és jó gyakorlatok első kézből

A jövő még mindig zöld: alternatív hajtásmódok, elektrifikáció, új energiahatékonysági megoldások és fenntarthatóság a termelésben is

Alapanyaghiány, magas árak, szakadozó supply chain, logisztikai nehézségek - hazai beszállítók az újjáalakuló ellátási láncban

Trendek a munkaerő piacról - mi működik jól és máshogy 2021-ben?

Idén újra tematikus körasztalos workshop! Kiscsoportos tapasztalatcsere és networking lehetőség választható témákban

Eseményeink folyamatosan bővülő programjáért, a meghívott előadók listájáért és más fontos információkért látogasson el a Portfolio Konferenciák oldalára.

Hogyan szólnak a rendezvényszervezői szabályok?

Az üzleti célú rendezvények fizikai megszervezésére a múlt pénteken megjelent kormányrendelet ad újra lehetőséget. Magyarország elérte a hétvégén az 5 millió első oltotti számot, ezt Orbán Viktor szombaton be is jelentette. A fokozatos újranyitás legújabb lépcsőjével megszűnt a kijárási tilalom, az üzletek kötelező zárási időpontja és a szabadtéri maszkviselési kötelezettség. Mindezek mellett a rendelet részletesen szabályozza az egyes rendezvények szabályait.

A szabályozás megkülönbözteti az egyes rendezvénytípusokat és behozta az egyéb rendezvény fogalmát. Az egyéb rendezvények két típusát különbözteti meg a rendelet a helyszínétől függően:

Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják, és azon – az ott foglalkoztatottakon kívül – a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül –kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltöttszemély vehet részt.

Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számára – ide nem értve a fellépőket – a maszkhasználatszabályait a rendezvény szervezője – ennek hiányában a rendezvény helyszínének vezetője – határozza meg, de fontos szabály, hogy ha a foglalkoztatott nem igazolja a védettségét, akkor köteles maszkot viselni, és a szervező a maszkhasználatot nem tilthatja meg.