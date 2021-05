Remekül teljesít a magyar tőzsde, csúcsközelben az OTP

A technikai elemzés szemszögéből nagyon izgalmas időszak előtt van az olaj árfolyama. A piacon a kurzus nagyon közel van két éves csúcsához, és egyre több jel utal arra, hogy mozgolódnak a vevők, egyre szélesebbre nyitva pénztárcájukat. Az emelkedés mögött fundamentális tényezők is állnak, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a piacok egyre inkább a járvány végét árazzák. Ahogy a lezárások megszűnnek, a gazdaság is felélénkül, főként a közlekedés területén. Emiatt a vevői oldal tűnik sokkal erősebbnek már most is, de az igazi vásárlói cunamit a legközelebbi ellenállás áttörése hozhatja el.