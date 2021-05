Koronavírus: lazít a korlátozásokon Hollandia, Olaszország és Írország

A koronavírus-járvány elleni intézkedések újabb enyhítését jelentette be pénteken Hollandia, Írország és Olaszország.

Az új megfertőződések számának gyors csökkenése miatt Hollandiában június 5-étől bizonyos feltételekkel kinyitnak a középületek - jelentette be Mark Rutte miniszterelnök. Ez azt jelenti, hogy a látogatók, vendégek számát egyelőre korlátozni fogják. Az éttermek zárt térben is fogadhatnak vendégeket este 10 óráig, de a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit nem szabad majd nézni a kocsmákban. A diszkók és az éjszakai klubok egyelőre zárva maradnak, és vásárokat sem lehet még rendezni.

Írországban Michael Martin miniszterelnök bejelentette, hogy a koronavírus elleni oltási kampány előrehaladottsága miatt a szigetországban június elejétől enyhítik a járványügyi korlátozásokat. Június 2-án kinyithatnak a szállodák, és 7-én az éttermek, pubok is, de csak szabad térben szabad fogyasztaniuk a vendégeknek.

Az olaszországi Molise, Friuli-Venezia Giulia régiókat és Szardíniát a biztató járványadatok miatt hétfőtől áthelyezik az úgynevezett fehér zónába, amelyben a legenyhébbek a járványügyi korlátozások. Ez azt jelenti, hogy ezekben az országrészekben már nem lesz éjszakai kijárási tilalom, és kinyithatnak a kulturális intézmények és a klubok is, de utóbbiakban táncolni egyelőre nem szabad, csak enni, inni, zenét hallgatni. Továbbra is kötelező lesz azonban a maszkviselés, valamint a távolságtartás. A többi régió mind a sárga zónában marad, de június 7-én Abruzzo, Umbria, Veneto és Liguria is fehér színű térség lesz. Olaszországban a színek szerinti zónabeosztás tavaly november 4-i bevezetése óta május 24-én az egész ország sárga színű lett, vörös és narancssárga zónák nélkül.

