Gyengélkedik a bitcoin, rosszul teljesít ma az olaj

Az elmúlt órákban 10-15 százalékot esett a vezető kriptovaluták árfolyama. Az esés mögött részben technikai okok állnak, de a befektetők azt is árazzák, hogy Kína tovább szigorít a kriptopiacon, és más országokban is a kriptovaluták szabályozásának korlátozása várható. A vezető kriptovaluták árfolyama jellemzően idén április közepén ért történelmi csúcsra, azóta viszont sok esetben lefeleződött az árfolyam, az esés pedig most folytatódik.