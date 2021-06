Szigorúbb hangnemet ütött meg a Fed, ütik az aranyat és az ezüstöt a befektetők

A tegnapi kamatdöntésen az amerikai jegybank ugyan nem változtatott az irányadó kamaton és az eszközvásárlási programján sem, de szigorúbb hangnemet ütöttek meg a döntéshozók és 2023-ban akár kamatemelések is jöhetnek. Ennyi pedig elég is volt ahhoz, hogy a befektetők elkezdjék ütni az aranyat és az ezüstöt. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ugyanakkor arra is figyelmeztetett a Fed, hogy az infláció a vártnál magasabb és tartósabb lehet, illetve 1 százalékponttal megemelték az idei várakozásokat, bár továbbra is alapvetően átmenetinek látják a jelenséget.

Az arany árfolyam már 1,7 százalékos mínuszban áll 1780 dolláron unciánként, év eleje óta 6 százalékos mínuszban áll.

Az ezüst árfolyama pedig 2,6 százalékkal került lejjebb unciánként 26,3 dollárra, idén stagnál.