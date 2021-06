Szigorúbb hangnemet ütött meg az amerikai jegybank, mínuszban a tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mínuszban zártak tegnap az amerikai tőzsdék, lejjebb került az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is. Ebben jelentős szerepet játszott az amerikai jegybank, amely tegnap tartott kamatdöntő ülést, és bár az irányadó kamaton és az eszközvásárlási program feltételein sem változtattak, de erősödnek a szigorítás irányába mutató hangok, illetve alaposan megemelték az idei inflációs prognózist is. Az ázsiai piacokon többnyire szintén negatív teljesítmények láthatóak, és Európában is mínuszban indult a nap a tőzsdéken.