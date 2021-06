Új csúcson a Nasdaq, remekül teljesít a magyar tőzsde is

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tegnap komoly lefordulás volt a kriptovaluták piacán, a bitcoin jegyzése 30 000 dollár alá is benézett, ma azonban egyelőre kisebb visszapattanást láthatunk. Ma a kedvező nyitás után leginkább rossz teljesítményt láthatunk az európai tőzsdéken, a magyar börze azonban az OTP-vel az élen kifejezetten jól teljesít, a befektetők vélhetően ma is "emészthetik" a tegnapi eseményeket, közel 10 év után ugyanis alapkamatot emelt az MNB. Remek hangulatú piacnyitást láthattunk a tengerentúli tőzsdéken, a tech-túlsúlyon Nasdaq új történelmi csúcson kezdte a kereskedési napot. Tegnap este volt Jerome Powell Fed-elnök kongresszusi meghallgatása, ahol is Powell inflációval kapcsolatos megnyugtató hangvételét jól fogadták a befektetők azután, hogy az amerikai jegybank a múlt héten elmozdult a szigorúbb monetáris politika felé.