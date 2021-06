Emelkedésben az európai tőzsdék, jól teljesítenek az autógyártók

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdéken vegyes teljesítmény volt látható, a vezető részvényindexek közül lejjebb került a Dow Jones és az S&P 500 is, míg a Nasdaq enyhén emelkedett. Ezzel utóbbi új történelmi csúcsra is került. Emellett újabb két befolyásos Fed döntéshozó nyilatkozott az inflációval kapcsolatban, amelyet továbbra is átmenetinek tekintenek, de az eddig vártnál tovább tarthat. Az ázsiai tőzsdéken vegyes teljesítmények láthatóak, míg Európában emelkedéssel indult a nap.