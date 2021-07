Lefordultak az amerikai tőzsdék, tovább esnek a kötvényhozamok

A tegnapi esést követően ma már emelkedés látható a Dow Jones és az S&P 500 esetében is, előbbi 0,3 százalékkal, míg utóbbi szintén 0,3 százalékkal került feljebb. A Nasdaq már tegnap is pluszban fejezte be a napot, és ma is 0,4 százalékos pluszban áll. Ez részben annak is köszönhető, hogy az amerikai államkötvényhozamok tovább mérséklődnek, a 10 éves amerikai államkötvény hozama például jelenleg már csak 1,31 százalék.