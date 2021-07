Romlik a hangulat Európában, mínuszban a tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdék pluszban fejezték be a múlt pénteket, mindhárom vezető részvényindex, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is történelmi csúcson zárt. A befektetők továbbra is a delta vírusvariáns terjedését követik figyelemmel, illetve a gazdasági kilábalás ütemét jelző adatokat. Az ázsiai piacokon többnyire jó teljesítmények voltak láthatóak, míg Európában romlik a hangulat.