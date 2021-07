Koronavírus: rekordra szökött a napi esetszám a koronavírus legújabb gócpontjában

A kötelező koronavírus-oltás lehetősége is szóba került a tegnapi kormányülésen, amelynek döntéseiről holnap reggel számol be Orbán Viktor – mondta el a mai Kormányinfón Gulyás Gergely. A kormány nem döntött továbbra sem arról, hogy mindenkinek kötelező oltást rendeljen el, de vannak olyan munkaterületek, amelyek az önmagunkon való felelősségen is túlmutatnak, itt szóba jöhet a kötelező oltás lehetősége – mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter.