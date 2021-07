Meglepetés a munkaerőpiacon, iránykeresésben az amerikai tőzsdék

Közzétette a kamatdöntő ülése utáni közleményét az Európai Központi Bank. A közleményből kiderül, hogy a jegybank nem módosított az irányadó kamatlábon. Az EKB emellett érintetlenül hagyja az eszközvásárlási programot is. 14:30-kor Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatót tart. Az EKB közleményének hangvétele továbbra is rendkívül laza monetáris politikát vetít előre. A kamatdöntés után néhány perccel továbbra is kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, a BUX azonban lefordult.